Сделка сорвана - в Гомеле наркоконтроль задержал 34-летнего продавца марихуаны. Правоохранители изъяли три свертка с веществом растительного происхождения. Позже результаты экспертизы подтвердили: это марихуана. Всего 6 граммов наркотика. Не удалось уйти от ответственности и покупателю дурмана. Отмечу также, что дома у наркодилера нашли пакет с марихуаной, партия внушительная - 900 граммов. Фигуранты задержаны, возбуждены уголовные дела.