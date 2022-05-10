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В Гомеле неизвестный убил ножом 80-летнего пенсионера
Участковый раскрыл убийство, находясь в отпуске. Правоохранители рассказали подробности жестокого преступления в Гомеле. Неизвестный напал с ножом на 80-летнего пенсионера. Смертельно раненый дедушка из последних сил поднялся к себе в квартиру и попросил внука вызвать скорую, но приехавшие медики лишь констатировали гибель от нескольких ножевых ранений. Как раскрыли убийство, узнал Владимир Королёв.
У погибшего пенсионера врачи неотложки насчитали 4 колото-резанные раны на теле – они и оказались смертельными. По следам крови стало понятно – до этого жертва сидела на скамейке возле своего дома. Обследовав периметр, где случился конфликт, оперативники изъяли видео с близлежащих камер наблюдения. Изучив кадры и сопоставив время убийства, под подозрение попал неизвестный мужчина в капюшоне. Удивительно, но даже по такой нечёткой картинке правоохранители смогли опознать злоумышленника.
Ориентировку разместили в милицейском чате. Её увидел участковый инспектор милиции, который находится в отпуске и по походке узнал местного жителя. Офицер связался с коллегами и рассказал о догадке. Вскоре подозреваемого задержали.Отпираться было бессмысленно, 32-летний житель Гомеля сразу признался в преступлении. Орудие убийства – кухонный нож – он выбросил в шахту лифта одной из многоэтажек, где нож и обнаружили.
По факту совершения убийства возбуждено уголовное дело, нигде не работающий ранее не судимый фигурант задержан.
Истинные мотивы, которые подтолкнули мужчину к расправе над пенсионером не разглашаются – сейчас с задержанным работают следователи.
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