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В Гомеле неизвестный убил ножом 80-летнего пенсионера

Участковый раскрыл убийство, находясь в отпуске. Правоохранители рассказали подробности жестокого преступления в Гомеле. Неизвестный напал с ножом на 80-летнего пенсионера. Смертельно раненый дедушка из последних сил поднялся к себе в квартиру и попросил внука вызвать скорую, но приехавшие медики лишь констатировали гибель от нескольких ножевых ранений. Как раскрыли убийство, узнал Владимир Королёв.

У погибшего пенсионера врачи неотложки насчитали 4 колото-резанные раны на теле – они и оказались смертельными. По следам крови стало понятно – до этого жертва сидела на скамейке возле своего дома. Обследовав периметр, где случился конфликт, оперативники изъяли видео с близлежащих камер наблюдения. Изучив кадры и сопоставив время убийства, под подозрение попал неизвестный мужчина в капюшоне. Удивительно, но даже по такой нечёткой картинке правоохранители смогли опознать злоумышленника.

Ориентировку разместили в милицейском чате. Её увидел участковый инспектор милиции, который находится в отпуске и по походке узнал местного жителя. Офицер связался с коллегами и рассказал о догадке. Вскоре подозреваемого задержали.Отпираться было бессмысленно, 32-летний житель Гомеля сразу признался в преступлении. Орудие убийства – кухонный нож – он выбросил в шахту лифта одной из многоэтажек, где нож и обнаружили.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области
По факту совершения убийства возбуждено уголовное дело, нигде не работающий ранее не судимый фигурант задержан.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области

Истинные мотивы, которые подтолкнули мужчину к расправе над пенсионером не разглашаются – сейчас с задержанным работают следователи.

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