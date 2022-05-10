В Гомеле неизвестный убил ножом 80-летнего пенсионера

Ориентировку разместили в милицейском чате. Её увидел участковый инспектор милиции, который находится в отпуске и по походке узнал местного жителя. Офицер связался с коллегами и рассказал о догадке. Вскоре подозреваемого задержали. Отпираться было бессмысленно, 32-летний житель Гомеля сразу признался в преступлении. Орудие убийства – кухонный нож – он выбросил в шахту лифта одной из многоэтажек, где нож и обнаружили.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области

