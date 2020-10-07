В Гомеле нетрезвая дама вызвала милицию, что бы усмирить супруга, но в итоге усмирять пришлось ее

Инцидент произошел еще 3 октября. Ночью в дежурную часть позвонила 54-летняя женщина и вызвала наряд. Поругалась якобы пара по поводу плохо покрашенной двери. В квартиру по улице Владимирова выехал участковый инспектор. Дверь открыла пьяная заявительница, мужчина в это время спал. При оформлении документов хозяйка внезапно схватилась за кухонный нож и стала прогонять милиционера. Офицер пытался успокоить женщину, однако та на просьбы не реагировала. Не остановил гомельчанку и проснувшийся супруг.



В какой-то момент женщина одумалась и бросила нож. Правда, после просьбы сотрудников проследовать в РОВД для разбирательства, та схватила в руки уже два ножа. В итоге участковый выбил орудие из рук нападавшей. Женщину задержали.



