В Гомеле нетрезвый водитель сбил женщину на переходе, когда та шла через дорогу на зеленый. В ГАИ рассказали, что у мужчины, который был за рулем "опеля", медосвидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя в крови. Известно, что авария произошла 7 января. примерно в 7:49 на пересечении с улицей Ленинградской автомобиль совершил наезд на пешехода. Предварительно, она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешенный сигнал светофора. Травмы оказались несовместимые с жизнью, женщина скончалась. На месте происшествия работала дорожная милиция, следствие и медики. Обстоятельства ДТП устанавливаются.