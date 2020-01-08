3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Гомеле нетрезвый водитель сбил женщину на переходе
В Гомеле нетрезвый водитель сбил женщину на переходе, когда та шла через дорогу на зеленый. В ГАИ рассказали, что у мужчины, который был за рулем "опеля", медосвидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя в крови. Известно, что авария произошла 7 января. примерно в 7:49 на пересечении с улицей Ленинградской автомобиль совершил наезд на пешехода. Предварительно, она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешенный сигнал светофора. Травмы оказались несовместимые с жизнью, женщина скончалась. На месте происшествия работала дорожная милиция, следствие и медики. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов