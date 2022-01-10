3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
В Гомеле очевидцы задержали жулика, который вынес из магазина продукты
Ушел мимо кассы - в Гомеле очевидцы задержали жулика, который вынес из магазина продукты. В торговой точке сработала тревожная кнопка - на место выехали стражи порядка. Сотрудники маркета сообщили, что несколькими минутами ранее неизвестный мужчина вынес из магазина алкоголь и продукты. 36-летнего местного жителя задержали прохожие недалеко от универмага. Злоумышленника удерживали до приезда правоохранителей. Надо сказать, что сам мужчина свою вину отрицал, убеждал, мол, покупки оплатил. Прояснить ситуацию удалось после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Оказалось, что потенциальный покупатель забрал продукты с прилавка и прошел мимо кассы.
Другие новости проекта:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе