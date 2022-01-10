Ушел мимо кассы - в Гомеле очевидцы задержали жулика, который вынес из магазина продукты. В торговой точке сработала тревожная кнопка - на место выехали стражи порядка. Сотрудники маркета сообщили, что несколькими минутами ранее неизвестный мужчина вынес из магазина алкоголь и продукты. 36-летнего местного жителя задержали прохожие недалеко от универмага. Злоумышленника удерживали до приезда правоохранителей. Надо сказать, что сам мужчина свою вину отрицал, убеждал, мол, покупки оплатил. Прояснить ситуацию удалось после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Оказалось, что потенциальный покупатель забрал продукты с прилавка и прошел мимо кассы.