В Гомеле правоохранители раскрыли грабеж по приметам собаки налетчика

Сообщается, что мужчина напал на пенсионерку на улице Косарева и сорвал с нее золотую цепочку с крестиком. Примет злодея жертва не запомнила, однако в память врезался образ черного лохматого пса. Дело сложное, но нет ничего невозможного. Милиционеры опросили жильцов ближайших домов, а также всех собачников в округе. В итоге по описанию четверного питомца получилось выйти на его хозяина. Подозреваемый в преступлении - 52-летний мужчина. Сообщается, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за грабеж. Увы, вернуть женщине украшение не удалось, фигурант продал изделие незнакомцу.