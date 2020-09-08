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В Гомеле правоохранители задержали 28-летнего парня, который хранил и реализовывал дурман
Официально безработный, по факту бизнесмен. Вот только занятие незаконное. В Гомеле правоохранители задержали 28-летнего парня, который хранил и реализовывал дурман. Клиенту он продал сверток с неким веществом, было это еще в конце августа. Эксперты изучили содержимое упаковки. Проверка показала, что это марихуана. Вес более 11 граммов. Дома у дилера оперативники нашли в тазу еще 16 граммов запрещенной травы. Кроме того, у правоохранителей была информация, что это не все запасы продавца. И в доме по улице Космической он также хранит дурман. Там было обнаружено более 400 граммов марихуаны. Мужчину задержали, по фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела.
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