В Гомеле произошло ДТП, одному человеку понадобилась помощь спасателей

Крупное ДТП в Гомеле, одному человеку понадобилась помощь спасателей. Около семи часов вечера на улице Ефремова столкнулись два легковых автомобиля. "Митсубиси" управляла 35-летняя женщина, она после столкновения оказалась зажата в салоне. Специалисты МЧС сначала при помощи специального инструмента вскрыли водительскую дверь машины, а затем гидравлическим домкратом отжали панель. Только после этого пострадавшую удалось достать из авто и передать медикам. Предварительный диагноз - "переломы и ушибы", ее, как и двоих человек из Volkswagen Polo, доставили в больницу.