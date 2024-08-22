ЧПЗона X

В Гомеле работникам ночного клуба пришлось нажимать тревожную кнопку

В Гомеле работникам ночного клуба пришлось нажимать тревожную кнопку - всему виной нетрезвый посетитель. Буян сначала приставал к одной из девушек. А когда за нее вступился другой мужчина, то напал на него и ударил. Сотрудники охраны задержали нападавшего. Им оказался уже судимый за хулиганство местный житель.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все