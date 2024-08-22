В Гомеле работникам ночного клуба пришлось нажимать тревожную кнопку - всему виной нетрезвый посетитель. Буян сначала приставал к одной из девушек. А когда за нее вступился другой мужчина, то напал на него и ударил. Сотрудники охраны задержали нападавшего. Им оказался уже судимый за хулиганство местный житель.