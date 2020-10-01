В Гомеле разыскивают поджигателя остановки

В Гомеле правоохранители устанавливают личность поджигателя остановки. Инцидент произошел еще 12 сентября на улице Нагорной. Сообщается, что неизвестный облил крышу конструкции, вероятно, горючей жидкостью, после чего добавил огня. Милиционеры просят помочь найти хулигана. Если вы стали свидетелем этого происшествия, сообщите об этом правоохранителям.