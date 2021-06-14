В Гомеле сотрудники магазина столкнулись с буйными и мстительными клиентами

В итоге в сторону охранника распылили перцовый газ. В отношении самого активного нарушителя возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство, и он задержан. Изначально в торговую лавку зашла компания шумных приятелей. Товарищи были пьяны, видимо, поэтому и поведение у них было своеобразным. Продавец попросила посетителей успокоиться и вести себя прилично, все-таки и дети рядом. Но в ответ сотрудник магазина услышала только хамство и вызвала охранника. Он выпроводил визитеров на улицу, однако в отместку один из парней выхватил газовый баллончик и распылил в лицо мужчины.