В Гомеле стая бродячих собак испортила припаркованный автомобиль

То, что это не гарантийный для сервиса случай, установила камера видеонаблюдения. Собаки разломали номерную раму и повредили лакокрасочное покрытие в разных частях авто - бампер, капот, крылья, двери. Дилер предварительно оценил ущерб в 1800 рублей, однако предъявить этот счет не кому. В милиции заявили, что это не первый случай агрессивного поведения собак в отношении припаркованных машин.



