15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Сегодня в Гомеле вынесли приговор одному из лидеров банды Морозова. Сергей Дербенев подозревался в убийстве восьми человек. По приговору суда, который проходил в закрытом режиме, он признан виновным в умышленном лишении жизней двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление лицом, ранее совершившим умышленное убийство.



Также Дербенев обязан выплатить потерпевшей стороне 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Напомним, в 2019-м Дербенева задержали во Владивостоке - он по поддельным документам работал охранником на одном из предприятий, в 2020-м его экстрадировали в Беларусь.



Банда Морозова активно действовала в Гомеле с 1990-х и была одной из самых крупных в Беларуси. Всего следователи доказали более 100 преступлений, совершенных "морозовцами", в том числе около 20 убийств. Лидеров группировки Сергея Морозова Игоря Данченко и Валерия Горбатого приговорили к высшей мере наказания. Всего было осуждено более 40 человек.