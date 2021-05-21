В Гомеле выпившие приятели устроили дебош в магазине, а после явились в милицию с повинной

В Гомеле выпившие приятели устроили дебош в магазине, но через несколько дней сами явились в милицию с повинной. Инцидент случился в продуктовом магазине. Двое посетителей вели себя по-хамски с продавцами и приставали к покупателям. На замечания сотрудника магазина они и вовсе обозлись. И вместо того, чтобы успокоиться, забрали у работника бакалеи телефон. Прихватив с собой еще 4 бутылки пива, дебоширы скрылись.



