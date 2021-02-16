Если врываться на наркорынок, то уж по крупному. Сегодня МВД сообщает, что в Гомеле выявлен крупнейший наркосиндикат. На организованную группу милиция вышла в декабре прошлого года. В течение двух месяцев были задержаны свыше 30 человек, причастных к незаконному обороту психотропов и гашиша. Все работали на один интернет-магазин. Оперативники начали устанавливать дилеров, тогда и был задержан 19-летний гомельчанин. Кстати, у него дома, а после и в организованных им тайниках, были найдены и амфетамин, и альфа-PVP. А всего у этого наркосиндикаты было изъято свыше 2,5 кг альфа-PVP, 700 граммов мефедрона, полкилограмма амфетамина, 200 гр гашиша и 180 гр экстази.