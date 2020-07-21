В Гомеле задержан мужчина, который выращивал наркозелье на даче у матери

Полоть грядки - неинтересно, заняться разведением запрещенных культур - самое то. В Гомеле задержан мужчина, который выращивал наркозелье прямо на даче у своей матери. По информации оперативников, дилер еще в июне продал своему знакомому марихуану. Позже дома у задержанного бойцы наркоконтроля нашли целую партию запрещенного зелья. Как выяснилось, наркотики молодой человек выращивал на даче в агрогородке Еремино. Для этого начинающий аграрий из подручных материалов и пленки оборудовал навес от солнца и при необходимости поливал свой урожай. Готовый продукт мужчина не только употреблял сам, но и продавал его знакомым. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.



