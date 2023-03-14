В Гомеле задержан нарушитель ПДД из инстаграма, Volvo врезался в попутный трактор, лобовое столкновение в Ветковском районе

Минск

Переходил дорогу на красный и попал под машину. В Минске мужчина спровоцировал ДТП на улице Олега Кошевого. Водитель Citroen в темноте не успел среагировать на человека, который вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 41-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Минский р-н

Зазевался и врезался в попутный трактор. На трассе Р23 Минск - Микашевичи водитель грузовика Volvo из-за того, что отвлекся от вождения, не успел затормозить перед трактором. В итоге трактор, перевозивший бытовку, перевернулся. Тракториста с травмами отвезли в больницу.

Ветковский р-н

Лобовое столкновение в Ветковском районе. По предварительной информации ГАИ, водитель ВАЗ выехал на встречку, где врезался в Volkswagen Golf. За рулем этой машины была женщина, она не пострадала. А вот шофера ВАЗ госпитализировали в хирургическое отделение больницы.

Гомель

В Гомеле задержан нарушитель ПДД из инстаграма. Запись появилась в одном из аккаунтов социальной сети. На видеоролике видно, как водитель ехал со стороны площади Ленина и повернул с левой полосы для движения направо на красный, при этом не уступил дорогу пешеходам. Лихач в буквальном смысле проехал между людьми. Сотрудники ГАИ оперативно установили нарушителя. "С тормозами проблемы", - так пояснил свой поступок 23-летний водитель Mercedes. В отношении него составлен административный протокол.

Фото: pixabay.com