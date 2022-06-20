В Гомеле задержан очередной курьер телефонных мошенников. Им оказался 29-летний неработающий житель Буда-Кошелевского района, который успел потратить часть средств на развлечения, а остальное закопал возле своего дома. В отношении фигуранта уже возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Известно, что за оказание помощи якобы пострадавшему в ДТП сыну 78-летняя женщина передала курьеру 15 тысяч долларов, 200 евро и ювелирные изделия на сумму более 2 тысяч рублей.