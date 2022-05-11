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В Гомеле задержан педофил
Представлялся девочкой по имени Вика - в Гомеле задержан педофил. Правоохранители в областном центре получили сигнал о том, что 50-летний местный житель может иметь отношение к изготовлению и распространению детской порнографии. Стражи порядка изучили информацию на компьютере фигуранта и обнаружили фото и видео с детьми. Экспертиза подтвердила, что данные файлы относятся к порнографическим материалам. Оперативники выяснили: в мессенджерах мужчина знакомился с подростками и представлялся девочкой по имени Вика. Называл возраст - 8 лет. А дальше во время переписки убеждал ребят делать фото интимного характера и создавать соответствующие видео. Полученные файлы фигурант пересылал другим подросткам, требуя от них такой же взаимности. В отношении задержанного возбудили уголовные дела.
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