В Гомеле задержан пьяный дебошир за сопротивление сотрудникам милиции

История началась с того, что в гомельский гипермаркет пришла компания молодых людей. Один из посетителей не заплатил за товар. Нажав тревожную кнопку, охранник придержал мужчину до приезда милиции. Когда правоохранители предложили парню пройти для разбирательства, вмешался его 31-летний товарищ. В ответ на замечание последний стал материться и пить спиртное прямо в магазине. Услышав от милиционера о задержании за распитие алкоголя в общественном месте, пьяный посетитель устроил драку. В итоге дебошира доставили в отдел милиции.