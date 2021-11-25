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В Гомеле задержаны наркокурьеры с 500 г психотропа
Легкий, но ненадежный способ заработка нашли несколько жителей Гомельского региона, из-за чего и стали фигурантами уголовного дела по наркостатье. В минувшую субботу оперативники наркоконтроля при поддержке ОМОН во время проведения спецоперации по вычислению организованной группы, занимающейся распространением так называемой синтетики в регионе, надели наручники на 23-летнего жителя Добрушского района. Официальной работы парень не имел, зато, как выяснили правоохранители, подрабатывал в курьером в виртуальном наркомаркете по продаже психотропов.
Всего у предполагаемых наркодилеров изъято более полукилограмма психотропа. Если их вина будет доказана, фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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