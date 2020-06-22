В Гомельском районе задержан местный житель с марихуаной

Знал, где брать. В Гомельском районе сотрудники наркоконтроля задержали местного жителя с марихуаной - парень буквально выдал сам себя, а потом и место, где брал зелье. Во время беседы с подозреваемым тот вел себя нервозно, отчего сыщики решили провести досмотр. При себе у 28-летнего мужчины имелись три свертка с растительным веществом. Как позже показала экспертиза, это была марихуана. В его доме оперативники нашли еще полкилограмма зелья. Задержанному деваться было некуда, и он рассказал о месте, где и собирал урожай. Неподалеку от своей его деревни сотрудники наркоконтроля нашли делянку с коноплей - на 35 квадратных метрах расположились наркорастения. Всего уничтожено 56 килограммов конопли. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.