3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
В Гомельском районе задержан местный житель с марихуаной
Знал, где брать. В Гомельском районе сотрудники наркоконтроля задержали местного жителя с марихуаной - парень буквально выдал сам себя, а потом и место, где брал зелье. Во время беседы с подозреваемым тот вел себя нервозно, отчего сыщики решили провести досмотр. При себе у 28-летнего мужчины имелись три свертка с растительным веществом. Как позже показала экспертиза, это была марихуана. В его доме оперативники нашли еще полкилограмма зелья. Задержанному деваться было некуда, и он рассказал о месте, где и собирал урожай. Неподалеку от своей его деревни сотрудники наркоконтроля нашли делянку с коноплей - на 35 квадратных метрах расположились наркорастения. Всего уничтожено 56 килограммов конопли. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва