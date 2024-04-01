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В Гомельской области раскрыто убийство, совершенное в 1998 году
Убийство 1998 года раскрыто в Гомельской области. Речь идет о жителе Жлобинского района, который все эти годы числился пропавшим без вести.
В 1998 году молодой человек освободился из исправительного учреждения открытого типа, навестил мать и четырех сестер. Парень рассказал, что собирался с товарищем в Москву продавать малину. У родственниц взял деньги в долг, и больше его не видели.
В 2023 году от жителя Ветковского района в милицию поступило сообщение: у себя на подворье он обнаружил костные останки. Специалисты извлекли скелет с металлической петлей в области шеи. На черепе был перелом. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и отработаны разные версии произошедшего. В рамках расследования удалось установить личность погибшего - это тот парень, который пропал в 1998-м. А палачом стал его знакомый, с которым юноша собирался в Россию. Сам злоумышленник скончался в 2007 году.
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