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В Горецком районе задержали "мерседес", в котором обнаружили 1,5 тонны металлолома без документов
Ждал месяц, чтобы получить хорошую выручку. В Горецком районе оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали "мерседес", в грузовом отсеке которого обнаружили 1,5 тонны металлолома - чермет перевозился без соответствующих документов.
Правоохранителями установлено, что груз принадлежит 49-летнему неработающему жителю райцентра. Со слов последнего, металлолом собирался им в течение сентября текущего года на территории Горецкого района для последующей сдачи на вторчермет.
Общая сумма тяжелого груза - 500 рублей, его изъяли. В биографии мужчины появился протокол об административном правонарушении.
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