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В Горецком районе задержали "мерседес", в котором обнаружили 1,5 тонны металлолома без документов

Ждал месяц, чтобы получить хорошую выручку. В Горецком районе оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали "мерседес", в грузовом отсеке которого обнаружили 1,5 тонны металлолома - чермет перевозился без соответствующих документов.


Правоохранителями установлено, что груз принадлежит 49-летнему неработающему жителю райцентра. Со слов последнего, металлолом собирался им в течение сентября текущего года на территории Горецкого района для последующей сдачи на вторчермет.
Юлия Холомеева, сотрудник ОИОС УВД Могилевской области

Общая сумма тяжелого груза - 500 рублей, его изъяли. В биографии мужчины появился протокол об административном правонарушении.


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