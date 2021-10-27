В Горецком районе задержали "мерседес", в котором обнаружили 1,5 тонны металлолома без документов

Правоохранителями установлено, что груз принадлежит 49-летнему неработающему жителю райцентра. Со слов последнего, металлолом собирался им в течение сентября текущего года на территории Горецкого района для последующей сдачи на вторчермет.



Юлия Холомеева, сотрудник ОИОС УВД Могилевской области