Наследил на месте преступления. В Горецком районе задержан подозреваемый в краже из дачного дома. Изначально в милицию с заявлением обратился житель Могилева, который сообщил, что неизвестные обчистили его виллу. При этом предполагаемый вор работал довольно аккуратно, говорят правоохранители: отжал задвижку в двери дома, там взял ключи от гаража и сарая, откуда похитил строительные инструменты, велосипед и другие предметы. После этого злоумышленник закрыл все замки и вернул ключи на прежнее место. Эксперты выяснили, что был взломан замок пристройки, откуда пропали мешок зерна и некоторое имущество. А в самом доме и сарае специалисты обнаружили два одинаковых следа обуви. Они и стали основной зацепкой. Позже определили, что ногу к инциденту приложил 40-летний житель соседней деревни. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



