В Горках милиционеры задержали подозреваемого в угоне авто

Это 17-летний житель района. Началась история с того, что за помощью к правоохранителям обратилась женщина. Она рассказала, что у ее дома был припаркован автомобиль Аudi. И кто-то уехал на машине. По данным милиции, автомобиль был открыт, а ключи находились в замке зажигания. Этим юноша воспользовался и отправился в путь на чужом авто.