В Горках участковый и местный житель спасли из реки ребенка

Вовремя пришел на помощь - в Горках участковый вытащил из реки ребенка. Офицер услышал крики о помощи - звуки доносились со стороны реки Копылка. Он бросился на помощь. Уже на месте стало понятно, в воде ребенок, ему пытался помочь выбраться местный житель, но в одиночку это сделать было трудно.