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В Горках участковый и местный житель спасли из реки ребенка
Вовремя пришел на помощь - в Горках участковый вытащил из реки ребенка. Офицер услышал крики о помощи - звуки доносились со стороны реки Копылка. Он бросился на помощь. Уже на месте стало понятно, в воде ребенок, ему пытался помочь выбраться местный житель, но в одиночку это сделать было трудно.
Школьнику, а мальчишка ученик 4-го класса, вызвали скорую, а до приезда медиков ребенка спасатели отогревали в своих вещах. Сейчас мальчик в больнице, его жизни ничего не угрожает.
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