В Горках в арендованном гараже погибли двое студентов

По данным следствия, неделей ранее парни арендовали гараж для покраски авто, а накануне отмечали сдачу экзаменов, после решили прогуляться, но в общежитие так и не вернулись. Есть предположения, что ребята угорели, когда грелись в машине. Их обнаружили приятели, которые утром пошли в гараж. Ключи находились в замке зажигания, соседи утром слышали работающий двигатель.