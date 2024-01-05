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В Горках в арендованном гараже погибли двое студентов

В Горках произошла трагедия, минувшим днем в гараже погибли двое студентов.

По данным следствия, неделей ранее парни арендовали гараж для покраски авто, а накануне отмечали сдачу экзаменов, после решили прогуляться, но в общежитие так и не вернулись. Есть предположения, что ребята угорели, когда грелись в машине. Их обнаружили приятели, которые утром пошли в гараж. Ключи находились в замке зажигания, соседи утром слышали работающий двигатель.

Все обстоятельства гибели установят следователями в ходе проверки.

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