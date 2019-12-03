Спасательная операция, но куда с более позитивным финалом. В Городокском районе лось провалился под лед на озере. Материалами спасения поделилась местная служба МЧС. Как известно, им от директора районного общества охотников и рыболовов поступила информация, что под лед на озере Черново провалился лось. Животное находилось на расстоянии 250 метров от берега. Самостоятельно выбраться на берег лось не мог. В полной экипировке и со спецсредствами водолазы помогли зверю выбраться на волю. От помощи ветеринара он отказался и ушел в лес.