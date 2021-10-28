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В гостиничном комплексе Гомеля задержали вора, который орудовал прямо под прицелом камер
Незамеченным не остался жулик в Гомеле. Ночью в одном из гостиничных комплексов города сработала тревожная сигнализация. На место сразу приехали стражи порядка. Сотрудники гостиницы рассказали, что задержали мужчину, который забрал из кассы порядка 300 рублей.
Орудовал жулик прямо под прицелом камер. Неработающий 36-летний мужчина был пьян. Проблемы с законом у фигуранта были и ранее. Следователи возбудили уголовное дело.
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