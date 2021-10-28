В гостиничном комплексе Гомеля задержали вора, который орудовал прямо под прицелом камер

Незамеченным не остался жулик в Гомеле. Ночью в одном из гостиничных комплексов города сработала тревожная сигнализация. На место сразу приехали стражи порядка. Сотрудники гостиницы рассказали, что задержали мужчину, который забрал из кассы порядка 300 рублей.