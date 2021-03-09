В Гродненской области раскрыта серия краж, которая началась еще осенью прошлого года

По данным следствия, к делу причастны трое мужчин - компания обчищала дачные дома на территории Ивьевского, Новогрудского, Дятловского, Кореличского и Барановичского районов. Известно более 30 адресов, где поживилось криминальное трио. Общая сумма ущерба составила свыше 6 000 рублей. Часть похищенного обнаружена и изъята в ходе обысков жилья подозреваемых. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.