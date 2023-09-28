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В Гродненском районе пенсионер угрожал подростку ножом, возбуждено уголовное дело
В Гродненском районе мужчина угрожал ребенку ножом. Конфликт поколений случился в Сапоцкине.
По информации СК, 71-летний местный житель сбросил подростка с велосипеда, хватал его за одежду и пытался ударить. Затем дебошир бросил в парня его же велосипед. К счастью, мальчишка смог увернуться. Это, видимо, еще больше разозлило агрессора, так как далее он достал нож и направил орудие на ребенка, высказывая при этом в его адрес угрозы убийством.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Злостное хулиганство".
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