В Гродненском районе пенсионер угрожал подростку ножом, возбуждено уголовное дело

По информации СК, 71-летний местный житель сбросил подростка с велосипеда, хватал его за одежду и пытался ударить. Затем дебошир бросил в парня его же велосипед. К счастью, мальчишка смог увернуться. Это, видимо, еще больше разозлило агрессора, так как далее он достал нож и направил орудие на ребенка, высказывая при этом в его адрес угрозы убийством.