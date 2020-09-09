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В Гродненском районе правоохранители задержали местного жителя, который варил опий

51-летний мужчина попал в поле зрение милиционеров -была информация, что он варит наркотик на своей даче. При появлении оперативников хозяин подворья спрятал кастрюлю с опием в кустах на участке соседнего дома. Там ее и обнаружили, а задержанный впоследствии сознался, что именно он является варщиком. Подозреваемый нигде не работает и ранее дважды судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

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