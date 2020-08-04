В Гродненском районе задержали мужчину, который возвращался с конопляного поля

В Гродненском районе задержали 38-летнего жителя областного центра, который возвращался с конопляного поля. Мужчина ехал на велосипеде с пакетом. Во время проверки оказалось, что в нем марихуана. Сам мужчина пояснил, что накануне он выпивал и вспомнил, что несколько лет назад на одном из полей видел дикорастущую коноплю. Вот и решил расслабится по-другому. Общий вес наркотика - 64 грамма. Подозреваемый пояснил, что добыл зелье исключительно для себя.