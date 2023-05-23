В Гродно 16-летний парень, сидя на подоконнике своей квартиры в одном нижнем белье, "заигрывал" с прохожими

В Гродно 16-летний юнец отличился своей специфической манерой привлекать внимание прекрасного пола. Почему-то парень сидел на подоконнике своей квартиры - только в нижнем белье. Увидев за окном женщину, подросток постучал по стеклу, чтобы дама обернулась, и показал ей свою половую принадлежность. Спустя полчаса, барышня возвращалась таким же маршрутом, но уже с ребенком, и юноша вновь повел себя непристойно. Тогда женщина вызвала милицию.