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В Гродно бойцы наркоконтроля задержали "минера" интернет-магазина по продаже наркотиков
По данным правоохранителей, подозреваемый причастен к распространению особо опасного психотропа "Альфа-ПВП" на территории города. В ходе обыска на квартире у фигуранта оперативники обнаружили несколько доз, а после удалось установить локации, где были расположены и тайники. Работал мужчина не один, делать закладки брал с собой несовершеннолетнего напарника. Что теперь грозит фигурантам, выяснил Владимир Королев.
Еще до задержания правоохранители получили оперативную информацию о действии в городе необычного дуэта - 20-летнего молодого человека и его несовершеннолетнего напарника. Оба фигуранта работали на интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов. Распространяли Альфа-ПВП.
Встретились, сделали закладки, разошлись по домам - бесконтактный способ распространения наркотиков позволяет избегать общения с покупателем и посредниками. А значит минимизировать вероятность задержания. Но в этой истории гродненские правоохранители оказались хитрее.
Сейчас правоохранители изучают и то, по какому каналу наркотики попадали в Беларусь. А значит цепочка криминальных связей может увеличиться. Важную информацию составляет и период так называемых гастролей главного фигуранта за рубежом.
Уголовное дело возбуждено в отношении двух задержанных по статье «Незаконный оборот психотропов с целью сбыта», совершенный группой лиц. Подозреваемым грозит суровое наказание - от 8 до 15 лет лишения свободы.
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