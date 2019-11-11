В Гродно бойцы наркоконтроля задержали "минера" интернет-магазина по продаже наркотиков

По данным правоохранителей, подозреваемый причастен к распространению особо опасного психотропа "Альфа-ПВП" на территории города. В ходе обыска на квартире у фигуранта оперативники обнаружили несколько доз, а после удалось установить локации, где были расположены и тайники. Работал мужчина не один, делать закладки брал с собой несовершеннолетнего напарника. Что теперь грозит фигурантам, выяснил Владимир Королев.



Еще до задержания правоохранители получили оперативную информацию о действии в городе необычного дуэта - 20-летнего молодого человека и его несовершеннолетнего напарника. Оба фигуранта работали на интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов. Распространяли Альфа-ПВП.



Встретились, сделали закладки, разошлись по домам - бесконтактный способ распространения наркотиков позволяет избегать общения с покупателем и посредниками. А значит минимизировать вероятность задержания. Но в этой истории гродненские правоохранители оказались хитрее.



Сейчас правоохранители изучают и то, по какому каналу наркотики попадали в Беларусь. А значит цепочка криминальных связей может увеличиться. Важную информацию составляет и период так называемых гастролей главного фигуранта за рубежом.



Уголовное дело возбуждено в отношении двух задержанных по статье «Незаконный оборот психотропов с целью сбыта», совершенный группой лиц. Подозреваемым грозит суровое наказание - от 8 до 15 лет лишения свободы.



