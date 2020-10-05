В Гродно горел трехэтажный жилой дом, есть погибший

Один человек погиб, шестеро спасены. Около половины шестого утра в Гродно вспыхнул трехэтажный жилой дом. О ЧП на горячую линию 101 сообщила одна из постоялиц. Из окон квартиры на втором этаже вырывались языки пламени, а подъезд окутал густой дым. В горящем жилище на кухне огнеборцы нашли тело 64-летней хозяйки. Из рядом расположенных квартир спасатели вывели на свежий воздух двоих детей и четверых взрослых. Мужчину и женщину госпитализировали с диагнозом отравление продуктами горения. Что стало причиной пожара, выясняется.



