В Гродно малыш надел на голову сиденье для горшка - снять смогли только спасатели

Играя, засунул голову в пластиковый стульчак. В Гродно двухлетнему мальчику понадобилась помощь спасателей. Во время игры малыш надел на голову сиденье для горшка, а снять не смог ни он, ни мама, которая и вызвала спасателей. Бойцы МЧС за несколько минут при помощи кусачек освободили ребенка. В госпитализации он не нуждался.