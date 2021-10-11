В Гродно милиция задержала 20-летнего хулигана за беготню по крыше и капоту припаркованного авто

В Гродно милиция задержала 20-летнего хулигана за то, что тот на чужую машину взобрался. По информации СК, ночью 7 октября на спецлинию 102 от очевидца поступило сообщение о том, что молодой человек бегает по крыше и капоту припаркованного авто - его друг стоял рядом и снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Объяснить свой поступок во время допроса подозреваемый так и не смог, вероятно, потому, что в тот момент, по информации следствия, был пьян. В отношении задержанного возбуждено уголовно дело.