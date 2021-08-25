В Гродно минивэн протаранил такси

Дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии на перекрестке в Гродно. Там минивэн протаранил такси. Оба водителя говорят, что ехали на зеленый. Когда случилось ДТП, "хендэ" поворачивал налево. Шофер "форда", завидев препятствие, стал тормозить, в момент удара авто почти остановилось. Это и помогло избежать травм. В результате аварии в такси разгерметизировался баллон с газом. Инспекторы ГАИ вызвали спасателей и газовую службу.