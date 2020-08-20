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В Гродно мужчина украл ящик с пожертвованиями из Фарного костела
Воришка из Гродно потратить добычу не успел. По информации милиции, накануне мужчина украл ящик с пожертвованиями из Фарного костела. Его дефиле с коробкой в руках попало на запись камеры видеонаблюдения. В ларце находилось 300 рублей, которые собрали прихожане. Абсолютно аморальный поступок совершил 32-летний местный житель. Ранее он был судим за грабеж. Видимо, ни по мирским, ни по законам божьим у него жить так и не получилось.
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