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В Гродно на глазах у дочери мужчина убил свою жену

В Гродно семейное застолье закончилось трагедией. По подозрению в убийстве собственной супруги задержан 50-летний местный житель.

Как сообщили в милиции, в минувшую субботу вечером между фигурантом и ныне погибшей после совместного распития спиртного вспыхнула ссора, во время которой глава семейства схватился за нож и несколько раз им ударил жену. Все это произошло на глазах их 16-летней дочери.

Прибывшая бригада скорой помощи пыталась спасти жизнь мамы девочки, но безрезультатно. Медикам оставалось констатировать смерть женщины.

Все обстоятельства трагедии выясняют следователи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".


Фото: pixabay.com

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