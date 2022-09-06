В Гродно на глазах у дочери мужчина убил свою жену

Как сообщили в милиции, в минувшую субботу вечером между фигурантом и ныне погибшей после совместного распития спиртного вспыхнула ссора, во время которой глава семейства схватился за нож и несколько раз им ударил жену. Все это произошло на глазах их 16-летней дочери.