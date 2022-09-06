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В Гродно на глазах у дочери мужчина убил свою жену
В Гродно семейное застолье закончилось трагедией. По подозрению в убийстве собственной супруги задержан 50-летний местный житель.
Как сообщили в милиции, в минувшую субботу вечером между фигурантом и ныне погибшей после совместного распития спиртного вспыхнула ссора, во время которой глава семейства схватился за нож и несколько раз им ударил жену. Все это произошло на глазах их 16-летней дочери.
Прибывшая бригада скорой помощи пыталась спасти жизнь мамы девочки, но безрезультатно. Медикам оставалось констатировать смерть женщины.
Все обстоятельства трагедии выясняют следователи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Фото: pixabay.com
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