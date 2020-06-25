В Гродно обнаружены боеприпасы времен ВОВ

122 мм артиллерийский снаряд и авиационную бомбу обнаружили рабочие во время проведения строительных работ по улице Победы. На место оперативно прибыли сотрудники милиции и саперы. Опасную находку вывезли на полигон Гожский, чтобы уничтожить.



