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В Гродно обнаружены боеприпасы времен ВОВ

122 мм артиллерийский снаряд и авиационную бомбу обнаружили рабочие во время проведения строительных работ по улице Победы. На место оперативно прибыли сотрудники милиции и саперы. Опасную находку вывезли на полигон Гожский, чтобы уничтожить.

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