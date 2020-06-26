В Гродно "опель" вылетел в кювет и перевернулся

Для девушки из Гродно катание на авто закончилось травмами. Накануне рано утром машина "Опель" вылетела в кювет и перевернулась. Инцидент произошел на трассе Р145 Гродно - граница Литвы.По предварительной информации,19-летняя девушка не справилась с управлением. После аварии с переломом челюсти и ушибами позвоночника ее доставили в больницу. Ее 31-летнему пассажиру помощь не потребовалась. Устанавливается, в каком состоянии был водитель. Отмечается, что водительских прав у девушки не было.