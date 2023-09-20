В Гродно подросток из-за конфликта с хозяином квартиры попытался сжечь его заживо.Подробностями расследования этого дела поделились в Следственном комитете Беларуси. Инцидент случился в мае. Тогда на линию 101 поступил сигнал о возгорании в квартире, где жили 46-летний хозяин и 16-летний квартиросъемщик. Парень сам покинул жилище и попросил соседей вызвать огнеборцев. Спасатели ликвидировали пожар и вызволили хозяина квартиры, его доставили в больницу.

По версии юноши, мужчина часто выпивал, курил в квартире. Это и было тогда основной версией пожара. Однако экспертиза ее опровергла. Вскоре стало известно, что накануне у парня с владельцем жилья случился конфликт, и подросток решил устроить пожар, зная, что в комнате находится мужчина.