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В Гродно при строительстве дома погибли два человека

СК продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии в Гродно, где при строительстве дома погибли два человека. Накануне на строящемся объекте обвалилось перекрытие дома. Под завалом были обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего. Очевидцы произошедшего пояснили, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось.

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