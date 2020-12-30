В Гродно при строительстве дома погибли два человека

СК продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии в Гродно, где при строительстве дома погибли два человека. Накануне на строящемся объекте обвалилось перекрытие дома. Под завалом были обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего. Очевидцы произошедшего пояснили, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось.