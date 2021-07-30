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В Гродно раскрыта афера с липовыми объявлениями об аренде жилья

По информации МВД, двое парней размещали в интернете предложения заключить договоры аренды и выставляли фейковые фотографии квартир с хорошим ремонтом. Цены на жилье были значительно ниже рыночных. Когда клиенты вносили предоплату, арендодатели прекращали переписку.


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