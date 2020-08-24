В Гродно разыскивают дебошира, который куролесил на улицах Богуцкого и Горького

По информации милиции, некий мужчина пинал, бил машины и, как итог, повредил три автомобиля. Затем незнакомец разбил стекла в нескольких окнах административных зданий предположительно камнем. Кадры завершения его разгула опубликовали правоохранители. Помимо прочего, хулиган разбросал мусор из бака. Что его подвигло на столь странные действия - пока загадка. Если вы узнали этого человека, сообщите в милицию. Телефоны /0152/ 79 68 06, /029/ 788 59 48.



