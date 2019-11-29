В Гродно следователи завершили разбирательства по уголовному делу об убийстве 42-летней женщины

Обвиняемый - это ее возлюбленный. По материалам дела, 43-летний мужчина избил даму. В итоге она скончалась на месте происшествия. Все случилось в общежитии. В СК сообщили, что выяснить отношения на кулаках задержанный решил из-за ревности. Мол, его дама сердца сохранила общение с экс-супругом, даже выпивала с ним. Фигурант как раз и стал случайным свидетелем одного из таких застолий. Сначала он избил и выгнал оппонента, а после использовал физическую силу и в разговоре с любимой. Когда он понял, что женщина мертва, сообщил о произошедшем соседям, сам ушел. Но вскоре злоумышленник был задержан. Известно, что он был пьян. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Он под стражей. Дело передано прокурору для направления в суд.



