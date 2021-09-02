Любовь за деньги. Мужская версия. В Гродно сотрудники милиции вышли на молодого человека, который занимался проституцией. Им оказался 22-летний парень. В милиции отмечают, в последнее время древнейшая профессия становится все популярнее у представителей сильной половины.